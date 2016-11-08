Певица и теледива Анна Семенович призналась, что теперь стала всерьёз задумываться о материнстве. У 36-летней артистки пока нет ни мужа, ни детей. Зато она считает, что именно сейчас для неё наступил тот самый возраст, когда ей самой хочется стать мамой.

Российская знаменитость дала откровенное интервью "Woman.ru", в котором призналась, что в скором времени станет мамой: "Я сделала свой личный выбор – решила, что буду рожать в зрелом возрасте, к которому я, кстати, подхожу и уже задумываюсь на тему материнства".

Она считает, что если девушка забеременела, надо рожать. "Ведь ребёнок, даже если он не совсем запланированный, – это огромное женское счастье. Но, я считаю, чтобы дети были желанными, своевременными, важно заниматься просветительской деятельностью, рассказывать молодым людям о планировании семьи. Эти знания помогут избежать нежелательных беременностей", – уточняет Анна Семенович.

В то же время артистке не нравится стереотип – "только материнство может сделать женщину счастливой". Ведь любить можно не только детей, но и дорогое сердцу дело.

Как рассказала певица, ей недавно захотелось ощутить себя мамой, а раньше она думала лишь о карьере.

"Я до 35 лет вообще не думала о детях. Я хотела реализовать себя, мне было интересно попробовать эту жизнь. В моей голове и мысли не было о том, что пора рожать, хотя вокруг только об этом и говорили. Этот ужасный стереотип делает нас, женщин, несчастными", – сообщила Анна.

Кстати, её не волнует не только отсутствие детей, но и штамп в паспорте. Звезда считает, что жениться нужно только если у пары есть общий ребенок. "В остальных случаях брак попросту лишён смысла", – убеждена она.

Напомним, этой жаркой женщине часто приписывали романы с известными мужчинами, но своих настоящих ухажеров звезда всегда держала в тени и не раскрывала их личности.