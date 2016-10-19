Когда поняли, что надо худеть?

Когда я только родила сына, мой вес достиг отметки в 100 килограммов. Первыми тревожными звоночками для меня стали постоянные задержки мужа на работе и его пропавший ко мне интерес. Одним прекрасным вечером я собралась с духом и напрямую у него спросила: «Что случилось?» Супруг посмотрел на меня и сказал: «А ты себя в зеркале-то видела? Я не на такой девушке женился». Его слова буквально открыли мне глаза на действительность, и именно с них начался мой тернистый путь похудения.

Слова мужа стали главной мотивацией?

Для меня да. Неважно, что станет стимулом: желание стать матерью, мечта влезть в любимые джинсы или без стеснения выйти на пляж, главное не сдаваться и не ждать моментальных результатов.

Какую диету вы выбрали?

Я испробовала на себе десятки разных способов сбросить лишний вес, пока не поняла, что никакие волшебные таблетки не заменят разумного подхода к питанию и подвижного образа жизни. Я обратилась за помощью к женщине-диетологу, вместе с которой мы составили систему питания, которой я стараюсь придерживаться до сих пор. Её принципы довольно просты: есть надо часто, но маленькими порциями, пить много воды и максимально убрать из рациона жирное, жареное и солёное. Иногда я устраиваю себе разгрузочные дни. Так, в полнолуние я предпочитаю сидеть на воде, а за день до него – на рисе. Я беру коричневый длиннозёрный рис «Индика» и замачиваю его на ночь в горячей воде. С утра перед варкой я промываю его холодной водой, а потом ставлю на плиту на 10 минут и ем в течение дня. После полнолуния можно сесть на шоколадную диету, которая придётся по вкусу всем сладкоежкам. Для этого необходимо купить полторы плитки горького шоколада и рассасывать по кусочку шесть раз в день. Три таких дня – и пары лишних килограммов как не бывало!

Часто срываетесь?

Первое время я то сдувалась, то превращалась в шарик. Но после консультации со специалистом процесс пошёл в гору. Основная сложность заключалась в том, что члены моей семьи были враждебно настроены к диетологу и воспринимали её лишь как вымогательницу денег.

Опишите свой типичный завтрак, обед и ужин...

Сейчас у меня идёт активная подготовка к презентации нового шоу «10/20», и я сократила свой ежедневный рацион до 840 килокалорий. Я ем 5 раз в день небольшими порциями, при этом последний приём пищи – до 19:00. На завтрак я предпочитаю овсяную кашу на воде, на обед – овощной суп, а на ужин – лёгкий салат. Плюс я всегда ношу с собой еду, поэтому в моей сумке также можно найти бутылку воды и фрукты для перекуса.

А что со спортом?

Пока мои занятия спортом ограничиваются многочасовыми репетициями, но поверьте – эффект тот же.