Известная певица Ани Лорак на своей странице в Instagram выложила фотографию без макияжа.

Снимок настолько удивил поклонников певицы, что некоторые из них даже не узнали свою любимицу.

– Это ктоо?)) – написал пользователь izzatillo;

– блин, ну без макияжа глаза так не светятся. Совершенно обычные глаза. Значит это такой макияж делает ваши глаза порой светящимися, как у вампира. Извините, просто моё мнение, – считает sapronova_marina17.

Однако самые преданные фанаты творчества 38-летней Лорак посчитали, что певице без яркого макияжа даже лучше, так она выглядит намного моложе.

– Без мейкапа, прямо девочка-девочка!!!? – написал sevabakery;

– Вот она натуральная красота,которой так не хватает многим! КАРОЛИНА ты просто неотразима, ! – считает zaetsvalentina;

– Таких баб надо любить, – констатировал roman_mex.