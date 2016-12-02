В Германии вышла первая партия французского журнала Charlie Hebdo на немецком языке. Она составила 200 тысяч экземпляров.

Обложку дебютного выпуска украсила карикатура на канцлера Германии Ангелу Меркель и надпись "Volkswagen поддерживает Меркель". Об этом в пятницу сообщает AFP.

На титульной странице издания механик автоконцерна "чинит" канцлера Германии, которая лежит на гидравлическом подъёмнике. Под рисунком подпись: "Новая выхлопная труба – и тебя хватит ещё на четыре года".

Таким образом художник сатирического издания совместил сразу два знаковых для Германии события.

Недавно стало известно, что Меркель выдвинет свою кандидатуру на пост федерального канцлера Германии на четвёртый срок.

А в сентябре 2015 года в США разразился "дизельный" скандал, в центре которого оказался автоконцерн Volkswagen. Дело в том, что более 11 миллионов дизельных автомобилей по всему миру были оснащены программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество вредных газов.



