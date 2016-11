Анфиса Чехова рассказала о своей болезни

Температура 38,5(( Но в любой болезни есть свои плюсы! Даже с болезнью не надо бороться, надо позволить ей быть... Лечиться -да! Но не бороться. Болезнь нужно полюбить всем сердцем, и услышать, что она хочет тебе сказать. Звучит заумно и, наверное, не понятно. Но сейчас нет сил разъяснять. Всё к лучшему! Если ты действительно любишь себя и понимаешь!🙏🏻

