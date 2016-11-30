Голливудская актриса Анджелина Джоли весит всего 34 килограмма при росте 169 сантиметров.

Как пишет Radar Online, это связано со стрессом, который Джоли испытывает из-за расставания с Брэдом Питтом.

После развода у Анджелины Джоли резко испортился аппетит. Особенно сильно её расстроили итоги расследования ФБР – федералы не обнаружили доказательств жестокого обращения Брэда Питта со старшим сыном Мэддоксом. По некоторым данным, Джоли буквально рвала на себе волосы, узнав об этом.

"Есть опасения, что она может попасть в больницу, – рассказывает источник, знакомый с ситуацией. – Возможно, её придётся кормить внутривенно".

Как заявил доктор Гейб Миркин, если голливудская звезда и дальше будет терять вес, то всё для неё может закончиться очень плохо – есть вероятность и летального исхода.

"У неё может просто не выдержать сердце", – отметил эксперт.