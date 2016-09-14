Российский теннисист Андрей Кузнецов, побеждавший на престижном Уимблдонском турнире в юниорском разряде, в эксклюзивном интервью рассказал Metro, как идёт подготовка к Кубку Кремля и Кубку Девиса, где россияне 16-18 сентября сыграют с Казахстаном.

Как оцените своё выступление на Открытом чемпионате США, последнем в сезоне турнире Большого шлема?

Результатом доволен! Пришлось и характер показать, и волю к победе. Как и Миша Южный, я дошёл до третьего раунда, до более серьёзных стадий, например, до полуфинала, мне пока далеко. В целом турнир показал, что сейчас в моих силах обыгрывать и самых серьёзных соперников, в том числе испанца Рафаэля Надаля.

А когда же россияне будут добираться до полуфинала на таких престижных турнирах?

Конечно, любители тенниса в России помнят те времена, когда были Кафельников, Сафин. Эти люди доходили до самых высоких стадий турниров Большого шлема и выигрывали их. Сейчас уже другое поколение. Мы, молодые, стараемся на каждом турнире выступить как можно лучше и порадовать болельщиков как игрой, так и результатом.

Что скажете про Олимпиаду? Даже по телевизору было видно, что на трибунах во время олимпийского теннисного турнира было очень мало зрителей. С чем это связано? Олимпийский турнир уже не престижный?

Не думаю, что олимпийский турнир перестал быть престижным. Насколько я знаю, многие топ-игроки не поехали, побоявшись вируса Зика. Ещё Олимпиада в Бразилии плохо вписалась в теннисный календарь: это перелёты дополнительные, матчи. Кто-то из игроков просто иначе расставил приоритеты в календаре, предпочтя отдых. Но многие из звёзд, тот же Джокович, тот же Маррей там были. Маррей вообще мог сказать что-то вроде: зачем мне ещё одна олимпийская медаль? Но он всё равно приехал и защитил её.

Что касается посещаемости, то я бы не сказал, что она была сильно низкой. Первое впечатление обманчиво. На первых кругах народу было действительно мало, но к финалу людей становилось всё больше. Да, в основном это были люди, которые плохо разбираются в теннисе, но тем не менее они активно поддерживали своих.

Впереди у сборной России матч Кубка Дэвиса против Казахстана. Чём сильна эта команда?

Многое будет зависеть от лидера команды Миши Кукушкина, который постепенно набирает форму. Этот игрок боец, на морально-волевых качествах он может вытащить матч практически с любым соперником. Остальные ребята по рейтингу стоят ниже, но именно в командных матчах показывают хорошую игру. В любом случае мы хотим выиграть, хотим пробиться в Мировую группу.

Один из самых ожидаемых теннисных турниров осени для российских болельщиков – ВТБ Кубок Кремля. Как вы к нему готовитесь?

До Кубка Кремля сыграю на Открытом чемпионате Петербурга, а также проведу пару турниров в Азии. Пока план такой. Конечно, на домашнем турнире хочется выступить как можно лучше, до финала дойти. Мой турнирный путь во многом будет зависеть от выступления в Азии. Если сыграю там хорошо и пройду далеко – не смогу быстро акклиматизироваться и сыграть в свою силу на Кубке Кремля. Сыграю в Азии неважно – больше шансов будет на Кубке Кремля.

Тройка лучших теннисистов планеты по версии Андрея Кузнецова.

Маррей и Джокович лучшие для меня на сегодняшний день. По третьей позиции даже не знаю. Сложно однозначно сказать.

Чем вы живёте кроме тенниса?

Полюбил музыку. Не в плане послушать, а в плане поиграть. Дома вот у меня уже две гитары. Ещё губную гармошку иногда с собой на турниры вожу. Играю в номере или во время отдыха, когда делать нечего.

А нет соблазна в перерыве матча поиграть?

Насколько я знаю, никто из теннисистов такого ещё не делал. Думаю, есть смысл попробовать и войти в историю.