26 ноября группа КняZz в год своего пятилетия даст большой концерт в петербургском клубе “Космонавт”. В преддверии этого шоу лидер коллектива и сооснователь “Короля и шута” Андрей Князев пришёл в редакцию газеты Metro в качестве гостя, пообщался с журналистами на планёрке, рассказал о новом альбоме, своём увлечении анимацией и даже нарисовал шарж.

– Я не подвожу отдельные итоги для своей группы и не разделяю сольное творчество и то, что было сделано в рамках “Короля и шута”, – рассказал Андрей Князев. – Работы КняZz – логичное продолжение “КиШа”. Когда “КиШ” прекратил своё существование по понятным причинам и я не стал возвращаться в группу, которую воспринимаю как исключительно наш с Мишей [Михаил Горшенёв, соавтор “КиШ”] тандем, я принял на себя всю ношу совместного творчества. Приятную ношу, которую я нёс в течение 25 лет своей сознательной жизни. А проект КняZz от “Короля и шута” по сути отличается лишь наличием Михаил Юрьевича.

Новый, шестой по счёту альбом группы КняZz должен появиться в продаже в следующем году. По крайней мере, уверяет Андрей Князев, песни для него уже написаны.

– Экспериментальным бы я его не назвал, но после более лирического и акустического предшественника на этой пластинке мы концентрируемся на гитарном звуке, – отмечает лидер коллектива. – Раньше я больше времени, что логично, уделял вокалу. Но пришло время проработать и этот аспект.

Впрочем, удивить своих поклонников Князь и его группа всё же смогут. Во время тура в поддержку будущего альбома, у которого пока нет названия, музыканты собираются показать анимационный клип на песню “Лесник”, полностью сделанный Андреем Князевым.

– Над клипом я работаю уже 1,5 года в одиночку, это очень кропотливая и сложная работа, – рассказывает Князь. – Что касается технологии, то сначала кадры рисуются в карандаше, потом раскрашиваются.

Репортаж из редакции и полную версию беседы с Андреем Князевым читайте в одном из будущих номеров газеты Metro.