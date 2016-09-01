Российский футболист Андрей Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой. Об этом в четверг сообщает StarHit.

Пара зарегистрировала брак 1 сентября 2016 года в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга.

В социальных сетях уже появилась первая фотография с церемонии. На снимке Алиса предстаёт в элегантном свадебном платье белого цвета, с глубоким декольте и длинными рукавами, а на голове красуется длинная фата. Аршавин выбрал для свадьбы классический чёрный костюм и такого же цвета галстук.

По информации издания, свадьба прошла в узком кругу друзей и близких, на церемонии также присутствовали дети Казьминой от предыдущих отношений.

Кстати, девушка взяла фамилию мужа и теперь она Аршавина.

Стоит заметить, что этот брак стал первым для российского футболиста. У Аршавина были длительные отношения с Юлией Барановской, которая родила ему троих детей, однако в ЗАГСе они зарегистрированы не были.

Напомним, что о романе Андрея Аршавина и Алисы Казьминой стало известно два года назад. Ради журналистки спортсмен ушёл от своей гражданской жены Юлии Барановской и бросил детей.

Уход Аршавина из семьи сопровождался большим количеством скандалов и споров. Бывшие возлюбленные долго не могли поделить многомиллионное имущество, а Барановская постоянно обвиняла Аршавина в неуплате алиментов.