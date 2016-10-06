Экс-футболист сборной России, лондонского "Арсенала" и питерского "Зенита" Андрей Аршавин побрил налысо казахстанского блогера Петра Воликова. Игрок, выступающий за алма-атинский "Кайрат", выиграл у Воликова шутливое пари.

После того, как Аршавин заключил контракт с "Кайратом", мнения журналистов по его будущему разделились. Воликов оказался в числе пессимистов, он публично заявил, что у бывшего капитана сборной России вряд ли получится выйти на высокий уровень в премьер-лиге Казахстана.

Блогер заявил, что готов заключить пари и побриться наголо, если Аршавин сумеет забить в составе "Кайрата" хотя бы восемь мячей.

В матче против "Актобе" россиянин как раз и забил свой 8-й гол в чемпионате, после чего записал видеообращение к Воликову, где напомнил об условиях пари и даже выразил готовность привести наказание в исполнение лично.

Шутливая стрижка проходила в одном из торгово-развлекательных центров Алма-Аты в присутствии многочисленных болельщиков и журналистов. Аршавин с удовольствием исполнил роль парикмахера, а блогер не был расстроен своей новой стрижкой.