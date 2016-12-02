Российская поп-певица и актриса Анастасия Стоцкая обратилась к эстрадному певцу Филиппу Киркорову с трогательными словами.

"Как же быстро летит время! – пишет Стоцкая у себя на страничке в Instagram. – У каждого из нас растут детки, наше продолжение, главное счастье в жизни. Одно неизменно: мы дружим, и теперь уже дружат и наши малыши-сверстники.

🏽Такие моменты очень важны – собираться вместе и оставлять в памяти такие прекрасные праздники. Спасибо за то, что делаешь каждый День Рожденья сына и дочки незабываемым событием, о котором детки еще долго помнят. Всё как всегда на высшем уровне!"

Как сообщало ранее Metro, 29 ноября адвокат Игорь Трунов и его клиент французский музыкант Дидье Маруани были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы. Адвокат Киркорова Александр Добровинский утверждает, что юриста и музыканта задержали с поличным при передаче им денежной суммы. Задержание произошло в рамках написанного в полицию заявления Киркорова о вымогательстве. Спустя время музыкант и адвокат были отпущены. В полиции перед ними извинились.

Как утверждает адвокат Киркорова Александр Добровинский, Маруани и Трунов вымогали 75 млн рублей у российского исполнителя за песню "Жестокая любовь", в которой эксперты нашли "факт частичного заимствования" из композиции Дидье Маруани Symphonic Space Dream.