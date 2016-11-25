Галина Солтан - тетя Анастасии Солтан, жена родного брата Павла Солтана, рассказала Metro о нескольких последних днях девушки, погибшей вечером 24 ноября. После ДТП в августе 2016 года, в котором погибли её родители, череда ужасных испытаний, свалившихся на девушку, не закончилась.

Во многом Галина Солтан подтвердила слова Марины Парфеновой, которая подробно рассказала Metro о конфликте в семье своих близких друзей.

- Настя вроде была умненькой, но иногда себя вела как 13-летняя девочка, с ней можно было делать всё, что угодно. Настя была как зомбированная, она гнала своего мужа Алексея из больницы и не хотела общаться, - вспоминает Галина Солтан.

Отчасти причиной таких разладов стали деньги, которые подарили Насте, а Алексей Плотников взял их на предвыборную кампанию.

- Он говорил : "Мне же надо кормить семью, надо избраться!". Конечно, все деньги он вернул до копейки и ничего себе не взял. Я несколько раз приезжала к Насте в 9 утра и встречала у больницы Алексея. Он говорил : "Я не знаю, что мне делать, она гонит меня, говорит гадости и вызывает охрану".

В какой-то момент Алексей Плотников перестал общаться с Настей и сказал : "Меня так облили грязью, что я больше не могу", - рассказывает Галина Солтан.

Галина часто навещала Настю в реабилитационной больнице.

- Она была в ужасном состоянии, на неё было страшно смотреть. Думаю, вряд ли кто-тот "помог" Насте покончить с собой, скорее всего, она сделала это по своей воле. У Насти и раньше были проблемы. Но она в последний день перед своей гибелью сказала : "Они не дождутся, что я сброшусь, я хочу жить". Она имела ввиду свою сестру и мужа. Но оставшись одна в доме, она, конечно, могла это сделать.

Накануне этих слов произошел инцидент, когда дома остались Настя и муж Вероники - Вячеслав Кольцов.

- Слава то ли что-то её попросил сделать или убрать за собой, в духе : "Ждешь, что тебе подадут – иди возьми сама". И она, конечно же, сразу в слёзы: "Я не знаю, что мне делать, а он говорит – так прыгай в окно". И она открыла окно и встала. Настя говорила, что Слава сдернул её с окна.

После этого, рассказывает Галина Солтан, Настю отправили на четыре дня в больницу Скворцова-Степанова, где собирались колоть успокоительное "Феназепам".

- В больнице сказали, что Настя абсолютно сохранна и ничего с собой не сделает. Что у неё нет предпосылок к самоубийству - это для Насти была только игра.

Когда Настя оказалась в реабилитационной клинике, родная тетя приехала ее навестить. А девушка, которой супруг привез вещи и телефон, больше не могла находиться в стенах поликлиники.

- Настя говорила: "Я ухожу отсюда. Я не буду тут лежать в этой общей палате, люди жалуются, что я им спать ночью не даю. Хожу и плачу". И она начала собирать вещи. Медсестра сказала, что, конечно же, не выпустит ее на улицу. Настя позвонила подруге Олесе и сказала: "Я к тебе еду". Олеся, конечно, не могла оставить ее на улице и пустила к себе. Настя тогда говорила: "Эта психушка меня сломала, там как в тюрьме".

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