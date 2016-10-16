Галерея, которая находится на втором этаже Перинной Линии Большого Гостиного двора, уже не первый год радует посетителей центра. Она призвана стать воспитательным центром как для юных художников, так и для посетителей выставки. Также организаторы этого проекта хотят объединить через детское творчество детей и взрослых.

- Самое главное, что благодаря этой галерее, дети, то есть авторы работ, смогут спасти тяжелобольных детей – это и есть главная задача нашей акции "Дети спасают детей", - рассказали сотрудники фонда "Линия жизни" корреспонденту Metro.

По задумке организаторов, любую картину, которая представлена в галерее, можно купить, а все деньги от продажи пойдут на нужды подопечных "Линии жизни". В этот раз авторами работ стали ученики изостудии "Нева" Дворца Детского и Юношеского Творчества "На Ленской", которые предоставили несколько десятков рисунков выполненных в разных стилях.

Открывать выставку приехала и знаменитая актриса Анастасия Мельникова, которая не первый раз замечена в благотворительных проектах.

- Я очень рада, что выставка открывается в таком значимом для Петербурга месте и что именно дети делают эти добрые дела, тем самым помогая таким же ребятам, как они, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, - сказала Анастасия Мельникова.

В рамках открытия галереи для ребят состоялся мастер-класс по росписи банок – в нем участвовали подопечные фонда "Линия жизни", которые смогли победить тяжелый недуг, и сами художники – авторы работ, которые представлены в галерее. Все вместе ребята стали зрителями небольшого концерта детской студии "Родничок".

Открытие третьего сезона благотворительной галереи предшествует легендарной акции "Чья-то жизнь уже не мелочь", которая стартует 21 октября в 12 городах России. В рамках акции уже удалось собрать более 17 млн рублей и спасти 76 тяжелобольных детей. В этот раз деньги будут собираться на лечение пятимесячному Алексею Новикову – ему требуется 903 тысячи рублей.