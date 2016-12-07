- В сказке "Чудо-Юдо" Мурена хитрая, мудрая, компромиссная, сильная и властная женщина, которая идёт к победе и достижению своей цели любыми способами. Это мой первый опыт работы в спектакле для детей, которые представляют собой особенную публику. Они по-другому смотрят спектакль, нежели взрослые. У детей есть определённый кредит доверия: если ты на сцене не искренен, то они это чувствуют и теряют интерес. Мурена из сказки «Чудо-Юдо» - очень красивый образ. Не понимаю тех зрителей и критиков, которые, видя одну деталь образа, начинают приписывать штампы. Речь идёт о рогах, которые присутствуют в головном уборе Мурены. Сразу пошёл ряд сравнений с персонажем Анджелины Джоли Малефисентой. На самом деле ничего общего нет: и рога у неё другой формы, и закрытый чёрный латексный костюм с плащом, яркие красные губы. В моём костюме использована летящая лёгкая ткань, декольте, обнаженные руки и ноги, иная причёска, почти бесцветные губы и акцент на глазах - образ кардинально другой.

- Мюзикл «Демон Онегина» близок к классическому произведению Пушкина?

- Всё, что ставится сейчас - это по мотивам Пушкина, ведь поэт не писал сценария к мюзиклу. Но при этом в спектакле осталось много пушкинского текста, например, письмо Татьяны. В "Демоне Онегина" есть также свои нововведения прочтения. Некоторые судьбы и поступки совершаются не просто человеком, а как будто вершатся по воле рока. Кардинальное отличие нашего спектакля, чего не было ни в одной постановке Пушкина, - введён образ демона, который вершит судьбу главных героев. Он влияет на Онегина и на Татьяну. А результат разный: Онегин ведётся и совершает ошибки и роковые вещи, на которые толкает демон, а Татьяна - нет. Я люблю играть эту роль. Этот образ – воплощение чистой любви, которую сейчас почти не встретишь в нашем мире. Отдельное удовольствие в «Демоне Онегина» мне доставляет высокая эстетика пушкинского текста, красивые костюмы, великолепная музыка Антона Танонова и Глеба Матвейчука. В спектакле также звучит музыка Петра Ильича Чайковского. У спектакля есть определённый стиль и шарм.

- Булгаковский «Мастер и Маргарита» тоже имеет свои нововведения?

Цифра: 666 Столько костюмов создал для мюзикла «Мастер и Маргарита» венгерский художник-постановщик Кентауэр (Эркель Ласло), автор художественной концепции мюзиклов «Бал Вампиров», «Призрак Оперы» и «Оливер». Даты: Музыкальную сказку "Чудо-Юдо" покажут в "Мюзик-Холле" 17, 18, 24 и 25 декабря, мюзикл "Демон Онегина" будет идти четыре дня подряд - с 15 по 18 декабря, "Мастер и Маргарита" – 22-25 декабря.

- Да, это необычное прочтение произведения. Здесь надо отдать должное рисковой натуре продюсера проекта Ирине Афанасьевой. Она пошла на крайние меры, чётко прорисовав любовный треугольник, где Воланд имеет определённые чувства к Маргарите, чего у Булгакова не прослеживается. Но это нашло определённый отклик у зрителя, это спектакль проходит с аншлагами. В целом же спектакль очень мною любимый. В основе история жертвенной искренней любви зрелой женщины, которая прошла по жизненному пути определённый отрезок, и поняла, что её существование без любви пустое. Каждой, наверное, хотелось бы испытать подобные чувства и найти своего Мастера. Очень сильный музыкальный материал. Красивый и яркий второй акт, и, в частности, Бал ста королей.

- Какая из этих трёх ролей Вам интересней всего?

- Каждая по-своему. Например, Мурена из "Чудо-Юдо" - это для меня совершенно не сложная роль, но при этом интересная, мне понравилось существовать в сказке. Для этого персонажа не нужно выстраивать сложный психотип, как, например, при работе над булгаковской Маргаритой. Там нет таких сложных драматических моментов, отчаяния, как у Татьяны в "Демоне Онегина". Когда интересная роль, больше копаешься в самом себе. Каждый из мюзиклов заставляет о чём-то задуматься. У человека всегда есть выбор, но он делает его самостоятельно. Тёмные силы всегда нас искушают, и пойти по более простому, но скользкому пути или противостоять чему-либо - выбор остаётся за нами. Эта мысль чётко прослеживается в мюзикле «Демон Онегина».