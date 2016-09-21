Компания IHS Markit решила выяснить, сколько в действительности стоит обыкновенный iPhone 7 с 32 гигабайтами памяти. Аналитики фирмы провели подсчёты себестоимости комплектующих смартфона, опустив при этом сопутствующие разработке и сборке аппарата расходы, а также, само собой, траты на рекламу. В итоге у них получилось, что при таком подходе iPhone 7 с 32 гигабайтами памяти стоит 224,8 доллара.

Стоит отметить, что рекомендуемая розничная цена нового смартфона данной комплектации составляет 649 долларов в США.

Эксперты также заявили, что дороже всего в iPhone 7 обходится дисплей, его стоимость составляет 43 доллара. Он имеет более широкую цветовую гамму, чем у предыдущей модели и имеет DCI-P3 на ряду с sRGB, что улучшает визуализацию фото и видео. Также недёшево обошлись Apple процессор от Intel и сетевые платы стоящие по 34 доллара. Примечательно, но одной из самых дешевых комплектующих оказался аккумулятор, который увеличился за счёт ликвидации разъема для наушников — 2,5 доллара.

Все эти нововведения привели к тому, что выпуск нового флагмана подорожал на 36,89 доллара, по сравнению с iPhone 6S. Анализ iPhone 7 Plus компания ещё не провела.