На следующей неделе рубль выйдет из "спячки" – периода стабильности – и начнёт падение к иностранным валютам. Об этом пишут в новом обзоре эксперты Sberbank CIB. До сих пор российские деньги сопротивлялись негативным факторам. Встреча производителей нефти с ОПЕК, запланированная на завтра, вряд ли принесёт положительные новости, считают в Сбербанке.

Аналитики Dukascopy Bank пишут в своём обзоре, что в любом случае, даже если страны о чём-то договорятся, подобный сценарий уже учтён в нынешних ценах на чёрное золото.

Анна Бодрова, старший аналитик компании "Альпари", обращает внимание на то, что в последнее время российские финансовые власти делают много замечаний по поводу стабильности рубля. В частности, Александр Морозов, директор департамента исследований и прогнозирования Банка России, отметил, что регулятор не ждёт особенной волатильности валюты.

– Обычно считается, что если подобные оптимистичные заявления появляются с завидной периодичностью, то стоит ждать обратных рыночных реакций. По крайней мере, биржевая практика не раз это подтверждала, – говорит Бодрова.

Иван Копейкин, аналитик компании "БКС Экспресс", считает, что пока рано делать выводы о дальнейшей судьбе рубля. Стоит дождаться субботней встречи ОПЕК. Пока рубль чувствует себя уверенно.