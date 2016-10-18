Курс доллара может вырасти ближе к концу года до 70-72 рублей. С таким прогнозом выступила Анна Бодрова, старший аналитик "Альпари". Впрочем, по её словам, согласно этому сценарию, падение российской валюты будет краткосрочным. Затем рубль вернётся на уровень 65-67 к доллару.

– Статистика российских банков говорит о том, что спрос на иностранную валюту со стороны населения растёт второй месяц подряд, – отмечает эксперт. – Укрепление рубля к годовым максимумам, 61,81 за доллар, дало потребителям сигнал об оптимальной стоимости иностранной валюты для пополнения и диверсификации личных сбережений. Кроме того, у россиян сильна историческая память: декабрь обычно месяц довольно волнительный и для экономики, и для национальной валюты.

Таким образом, учитывая все факторы, сейчас идеальное время для покупки долларов, считает Бодрова.