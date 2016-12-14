Окружной суд Амстердама поставил точку в скандальной истории вокруг экспонатов музея из Крыма, которые "зависли" в Европе. Речь идет о коллекции золота скифов. На выставку в Голландию она приехала еще до того, как Крым вернулся в состав России. Судьбу коллекции решал суд.

14 декабря было принято решение вернуть коллекцию золота скифов из музеев Крыма, но не туда, где она находилась и была когда-то найдена, а Киеву. По решению суда, Крым не может претендовать на золото как на культурное наследие, так как не является суверенной страной, сообщает BBC.

Также судьи постановили, что украинский суд может сам принять решение вернуть золото скифов в музеи Крыма.

Российское министерство культуры уже раскритиковало это решение амстердамского суда.

Судебное разбирательство между Украиной и Россией в отношении 500 предметов искусства длится уже более двух лет.

Четыре крымских музея, которые сейчас подчиняются Москве, требовали вернуть экспонаты на полуостров, а Украина настаивала на их передаче на временное хранение в Национальный музей истории Украины.

Коллекция была вывезена из крымских музеев на выставку в Германию и Нидерланды в конце 2013 года, а затем музей, где работала выставка, сам обратился в суд, чтобы решить судьбу экспозиции.

- Мы будем отстаивать свои требования о возврате коллекции в Крым, — заявила ТАСС министр культуры Крыма Арина Новосельская. Она назвала решение политическим и незаконным.

В Госдуме решение Амстердамского суда назвали ожидаемым. Глава Комитета Станислав Говорухин заявил, что Россия продолжит бороться за эту коллекцию.

Скифское золото будет храниться в Амстердаме еще в течение трех месяцев. За это время можно подать апелляцию, затем оно будет возвращено на Украину. Как ожидается, экспонаты разместят в Национальном музее истории в Киеве.