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Обновлено : Сегодня 15:55
- Опубликовано : Сегодня 15:32

Американский врач: Трамп, вполне возможно, отравил Клинтон

  • Данила Белов

Об этом знаменитый медик написал в своём Twitter

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Вокруг здоровья кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон в последнее время ходит много слухов. Не так давно её врач заявила, что экс-госсекретарь больна пневмонией, но не все представители медицинского сообщества согласны с данным выводом. В частности, знаменитый доктор Беннет Омалу заявил, что Клинтон была отравлена. Об этом он написал в своём Twitter. 

"Я должен посоветовать представителям избирательной кампании Клинтона выполнить токсикологической анализ крови г-жи Клинтон. Вполне возможно, что она была отравлена" - написал он.

 

При этом Омалу решил не ограничиваться одним сенсационным заявлением и тут же выдал следующее. По его мнению, виновным в отравлении может быть кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

Беннет Омалу является американским врачом/патологоанатом нигерийского происхождения. Общественности он известен как человек, который обнаружил хроническую травматическую энцефалопатию в мозге умерших американских футболистов из Национальной футбольной лиги. По мотивам этой истории даже был снят фильм с Уиллом Смитом в главной роли под названием "Защитник".

Напомним, что ранее здоровье Клинтон привлекло внимание многих СМИ. В частности, слухи обрели реальную оболочку, когда Клинтон сильно закашлялась во время своего выступления перед избирателями, а также во время траурных мероприятий в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, когда она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. В Сети даже появились кадры, на которых у неё подкашиваются ноги и только благодаря помощи сопровождающих ей удалось благополучно сесть в автомобиль.

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