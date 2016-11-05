Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление анонимного высокопоставленного представителя американской разведки и секретные документы, американские "военные хакеры" проникли в российскую инфраструктуру.

Официальных комментариев на этот счет пока нет; представители госдепартамента ранее заявляли, что США не заинтересованы в конфронтации с Россией в киберпространстве.

"Военные хакеры США внедрились в электросети и телекоммуникации России, а также в командную систему Кремля, сделав их уязвимыми для атаки с помощью секретного американского кибероружия, если США сочтут это необходимым. Об этом сообщил высокопоставленный представитель разведки, также это следует из сверхсекретных документов, изученных NBC News", — говорится в материале телеканала, передаёт РИА Новости.

NBC News утверждает со ссылкой на "официальные лица", что "кибероружие будет применено только в том маловероятном случае, если на США будет осуществлено значительное нападение".

"Официальные лица США продолжают выражать обеспокоенность тем, что Россия использует свои кибервозможности, чтобы попытаться нарушить проведение президентских выборов на следующей неделе. Официальные лица в разведке США не ожидают, что Россия атакует критически важную инфраструктуру — это, по мнению многих, является боевыми действиями, — но они ожидают так называемый киберобман, включая возможную публикацию фальшивых документов и распространение фальшивых аккаунтов в соцсетях, направленных на распространение дезинформации", — сообщает канал.

По его данным, власти США собирают ресурсы, чтобы ответить на "российскую угрозу".