Американский Конгресс объединился против президента США Барака Обамы, чтобы преодолеть его вето, которое тот наложил на закон, разрешающий семьям жертв теракта 11 сентября 2001 года засудить Саудовскую Аравию. Подобное произошло впервые за все два срока, которые Обама находится в Белом доме, сообщает Reuters.

Президентское вето, по данным агентства, было преодолено подавляющим большинством конгрессменов: 348 голосов против 76. Во многом этого удалось достичь благодаря тому, что в палате представителей большинство находится у республиканцев, которые являются противниками президента-демократа. Однако надо заметить, что даже некоторые однопартийцы выступили против Обамы.

После данных новостей из Конгресса сразу же последовала негативная реакция Белого дома. Пресс-секретарь Обамы Джош Эрнест попытался сделать хорошую мину при плохой игре, заявив, что произошедшее якобы вызвало недовольство даже избирателей из республиканского лагеря. Обама же, не зная как реагировать на случившийся демарш, стал угрожать американским военным, отметив, что обратной стороной произошедшего может стать то, что они и все Соединённые штаты теперь могут утонуть в судебных исках, поданных против США.

"Мы внезапно оказались подвержены ответственности за все, что мы делаем по всему миру. И оказались субъектами частных исков в судах, где мы часто не знаем, какие могут последствия", — отметил президент.

Напомним, что 23 сентября палата представителей США единогласно приняла законопроект, который позволяет семьям жертв и пострадавшим в теракте 11 сентября 2001 года подавать иски к правительствам и гражданам зарубежных стран. Данный закон в первую очередь касался Саудовской Аравии, которую неоднократно обвиняли в поддержке террористов, атаковавших башни-близнецы. В самой Саудовской Аравии на принятие закона пригрозили отозвать из США свои активы, которые составляют около 750 миллиардов долларов. Именно после этого Обама наложил на законопроект вето.

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