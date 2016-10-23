Первыми о взломе сайта российского министерства иностранных дел сообщил американский телеканал CNN.

Отмечается, что атаку накануне произвел хакер под никнеймом Джестер. На сайте он оставил сообщение с призывом "прекратить нападать на американцев".

"Товарищи! Мы прервали работу сайта российского МИДа, чтобы доставить важное сообщение. Отстаньте. Может, вам удается влиять на народы поблизости с вами. Но это Америка. Никого тут не впечатлить".

Журналистам удалось связаться с хакерам. Он заявил им, что решил взломать сайт российского МИДа после того, как в пятницу ряд американских сайтов подверглись кибер-атаке.

"Я хотел задеть их (русских). Чтобы они не думали, что США все это вот просто так оставят. Не собираюсь сидеть и смотреть как эти *** смеются над нами", - заявил Джестер репортерам CNN.

Также в разговоре он выразил надежду на то, что починить сайт МИДа не удастся до понедельника. Джестер подчеркнул, что хочет , чтоб "русские восприняли эту атаку всерьез".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже подтвердила факт взлома сайта.

"Сайт взломан. Кем - выясняют специалисты", - заявила она в эфире "Говорит Москва".

Судя по всему, надежды Джестера на длительный перерыв в работе сайта не оправдались - на текущий момент он доступен.