Согласно результатам исследования мужского журнала Men's Health, 48% читателей предпочитают так или иначе избавляться от растительности на ногах.

Опрос был сделан в официальном аккаунте журнала на Facebook, респондентам предложили 3 варианта ответа.

а) Это дико, я никогда ничего не делаю с волосами на ногах! б) Полностью не брею, но использую триммер (при таком способе волоски остаются на теле, но становятся заметно короче - 3-5 мм) в) В этом нет ничего странного, я брею ноги регулярно.

В итоге, вариант а) выбрали 51,6% опрошенных, б) - 33,1%, в) - 15,3%

Напомним, что варианты б) и в) подразумевают в той или иной степени удаление волос на ногах, в результате это - 48,4%.

Опрос на похожую тему был позднее проведён в аккаунте женского издания Women's Health: читательниц спросили, как они относятся к мужчинам с бритыми ногами. Были предложены следующие варианты ответа:

а) Это дико! Мужчинам не следует избавляться от волос на ногах б) Полностью бритые мне не нравятся, но нравится, когда мужчина использует триммер для ног в)Это потрясающе, обожаю мужчин с бритыми ногами!

В итоге варианты б) и в) выбрали в общей сложности 50,7% женщин.