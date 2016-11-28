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Американские военные обнаружили информацию о готовящихся по всему миру терактах

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Данные об атаках обнаружены среди изъятых у боевиков документов

Сегодня 14:51

Американские военные обнаружили подробную информацию о готовящихся по всему миру терактах радикальной группировки "Исламское государство" (официально запрещена в России), сообщает Times. Сведения о планах экстремистской организации были обнаружены среди документов, которые были изъяты у боевиков в Сирии.

По полученным данным, целями должны стать множество стран, среди которых и ряд европейских государств, например, Франция. Сведения были предоставлены британцам и другим представителям коалиции. При этом планы об атаке Великобритании на данный момент не найдены среди множества документов и терабайт цифровой информации.

Генерал-майор Руперт Джонс, заместитель командующего американскими операциями против боевиков, отметил, что в Мосуле, на севере Ирака, силы коалиции ожидают заполучить ещё больше информации по планам ИГ.

Напомним, что от террористических атак за последние два года в Европе уже погибло более 270 человек, ещё больше получило ранения разной степени тяжести.

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