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Американские СМИ вовсю обсуждают, куда отправится Барак Обама после Белого дома

  • Ася Гельман

5,3 млн долларов – ориентировочная стоимость его особняка

Старинный особняк внутри полностью отреставрирован и располагает всеми необходимыми современными удобствами

Старинный особняк внутри полностью отреставрирован и располагает всеми необходимыми современными удобствами

скриншоты сайта mcfadden-group.com

Фото:

20 января новоизбранный президент США пройдёт церемонию инаугурации и поселится в Белом доме. Это означает, что нынешнему его жильцу Бараку Обаме настало самое время задуматься о том, где он с семьёй будет жить. 

По информации Politico, супруги Обама не собираются уезжать далеко от Вашингтона, по крайней мере, до тех пор, пока их дочь Саша не окончит школу. Как отмечают местные СМИ, Обама может стать вторым (после Вудро Вильсона) в истории президентом, который не покинет округ Колумбия по окончании срока полномочий. 

Журналисты узнали, что президентской семье особенно полюбился особняк 1928 года в тюдорском стиле. Дом расположен в районе Калорама – традиционном пристанище дипломатических работников. 

Известно, что облюбованный Обамой трёхэтажный кирпичный дом принадлежит пресс-секретарю Билла Клинтона Джо Локхарту. 

Площадь особняка составляет 2,5 тыс. кв. м. Внутри  девять спален, восемь ванных комнат, три камина, винный погреб и гараж на две машины.    

По данным TMZ, местность претерпит некоторые перестройки к приезду Обамы – например, будет оборудована специальная тропинка для кота президентской семьи. Также предполагается возведение нового забора вокруг дома. Кроме того, подрядчикам придётся сделать для Барака Обамы кабинет в гараже – специально для этого будет переоборудовано одно из машино-мест.

Факты

Куда переезжают экс-президенты США:

•    Джордж Буш – мл. после Белого дома обосновался в Далласе.

•    Билл Клинтон купил 11-комнатный особняк в посёлке Чаппакуа, штат Нью-Йорк.

•    Рональд Рейган поселился в престижном районе Лос-Анджелеса – Бел-Эр.

•    Джордж Буш – ст. проводил много времени в своём семейном гнёздышке в посёлке Кеннебанкпорт, штат Мэн.

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