В Нью-Йорке появился яростный противник селфи-палок. Мужчина в кепке и с садовыми ножницами подбегает к людям, которые собираются сделать селфи, и разрубает их палки. Всё происходящее записывается на видео. Причём, камера прикреплена даже к садовым ножницам, так что увидеть происходящее можно со всех ракурсов.

Видеозапись появилась на YouTube-канале Buddy Bolton. За пять дней её посмотрели более 751 тысячи человек.

"Мы устали от туристов с селфи-палками в Нью-Йорке, и поэтом решили сделать это", - сказано в описании к видео.

В комментариях пользователи начали спорить о том, постановочная ли съёмка. Один из комментаторов предложил дождаться рецензии обозревателей видеопранков.