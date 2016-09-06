Вы последнее время, наверное, слышите о покемонах каждый день. Такую бешеную популярность им обеспечила игра для смартфонов Pokemon Go. Её персонажи прославились после выхода в конце 90-х одноимённого многосерийного японского мультфильма о вымышленной вселенной, в которой живут существа со сверхспособностями. Покемоны сподвигли одного из фанатов, американского фотографа Кристофера Столла, попробовать угадать, как же выглядят мультяшки изнутри.

Почему твоими арт-объектами стали покемоны?

Мне было восемь, когда в Штатах появилась первая компьютерная игра про них, и я сразу её полюбил. Когда уже вышел мульт­фильм, я забыл про них. Заново для себя я открыл покемонов после появления игры Pokemon Go. Поэтому я решил вернуться в мир, который так увлекал меня в детстве, и попытаться посмотреть на покемонов с точки зрения науки.

Ты играешь в Pokemon Go? Сколько поймал?

С момента запуска игры я играю каждый день. Мне нравится пополнять свою коллекцию пойманных покемонов во время прогулок с друзьями. Сейчас у меня уже 106 штук, но я ещё не встретил своего любимца Скайтера.

Откуда ты взял данные о внутренностях?

Многие покемоны были изначально спроектированы на основе живых организмов. В итоге я очень много времени провёл над пособиями по ботанике, метафизике и даже эмбриологии. Я поставил себе цель отобразить всё максимально реалистично и детально. Но, конечно, доля фантазии тут тоже присутствовала.

Как шёл процесс создания иллюстраций?

Я всё нарисовал на старом планшете с помощью приложения ProCreate. Сначала делал изображение покемона таким, каким все его знают. Потом смещал некоторые части объектов и начинал рисовать анатомическую структуру, чтобы было похоже, будто покемона разрезали.

Даниэль Касильяс