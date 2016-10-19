«Пояс смертника» из коробок от взрывоопасных смартфонов Samsung Galaxy Note 7 создал американец Крис Кайл. Видео с дымящимся устройством он опубликовал на своей странице в Facebook.

На самом деле изобретатель создал костюм на Хэллоуин.

Наряд представляет собой футболку с закрепленными коробками, из которых идет дым, когда обладатель костюма дует в специальную трубку.

Видео набрало более двух миллионов просмотров.

Ранее, 16 октября, к компании Samsung подали коллективный многомиллионный иск из-за смартфонов Galaxy Note 7.

Клиенты прекратили пользоваться гаджетами. Однако производитель не смог предложить замену - в наличии нет доступных смартфонов. Покупателям сообщили, что теперь им придется ждать от нескольких дней до нескольких недель.

Ранее Samsung тем, кто пришел обменивать отозванные смартфоны, начала выплачивать компенсации и выдавать иные финансовые поощрения. Помимо возврата 880 долларов - именно столько стоили скандально известные гаджеты в Южной Корее - можно получить купон от Samsung на 30 000 южнокорейских вон (около 27 долларов).

Если покупатель решит обменять смартфон на другую премиальную модель, он сможет воспользоваться кредитом - не более 62 долларов на последующие покупки.