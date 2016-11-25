Американец превратил милых покемонов в ужасающих монстров

Джеймс Р. Коффрон (James R. Coffron), работая в индустрии казино неполный рабочий день, имеет возможность заниматься личными проектами и подрабатывать за счёт фриланса. Именно в это время он создаёт ужасающие постеры, которые потом продаёт на своём сайте. Одной из тем его рисунков являются, казалось бы, милые покемоны, которые в аниме, манге и различных играх предстают в качестве симпатичных карманных монстриков. Но в его работах эти прелестные существа превращаются в поистине ужасающих чудовищ, способных запросто сожрать любого своего врага. –После десятилетнего перерыва, я сумел уговорить своего начальника позволить мне работать неполный рабочий день, чтобы я мог возродить свою страсть к искусству, – рассказал он Metro. –Раньше я активно занимался цифровой живописью в свободное время. С тех пор я создал много проектов. В 2014 году я нарисовал своё первое Поке-Чудище (Poke-Monstrosity). Я и Стивен Оаклей (Stephen Oakley) совместными усилиями создали покемона по имени Визинг. Вскоре после этого я уже самостоятельно нарисовал Пикачу. Людям он очень понравился, так что я решил продолжить свою работу над созданием большего количества подобного уродства. Где-то я работал с другими художниками, а где-то самостоятельно создавал этих чудищ.

По словам художника, он старается не надеяться на вдохновение. Он просто пытается вытащить концепцию непосредственно из самых глубин самого темного угла своей души. Главной целью является оригинальность. Это удаётся не всегда, но он старается постоянно совершенствоваться. –Каждая работа требует приблизительно от трёх рабочих дней до целой недели, всё зависит от сложности изображения. Некоторые элементы дизайна в конечном итоге занимают массу времени, а в других случаях кусочки изображения сочетаются, как хлеб с маслом. 99% своей работы я выполняю в Photoshop от начала до конца. Но иногда я люблю побаловаться с карандашом и бумагой. У меня возникает небольшая паника, когда я вижу чистый холст, но я начинаю расслабляться, когда приступаю к процессу рисования. Как отмечает Коффрон всё начинается со случайных мазков кисти, которые выглядят как куча брызг или чернильное болото. Потом он поворачиваюсь холст и разглядывает его, пока не увидит сцену или персонажа, который ему нравится. В итоге он начинает закрашивать "пятна" и вырезать то, что видит. Затем он снова переворачивает холст, чтобы увидеть что-то новое. И так он делает до тех пор, пока я не найдёт скрытую сцену, которую искал.

Предоставлено Джеймсом Р. Коффроном с сайта www.jrcoffron.com Фото: Предоставлено Джеймсом Р. Коффроном с сайта www.jrcoffron.com Фото: –В момент непосредственной работы я начинаю заниматься композицией. Изначально всё выполняется в черно-белом цвете. Конструктивные элементы вымываю, затем добавляю цвет. После того, как определяюсь с палитрой, я перехожу на затягивание изображения и продолжаю рисовать в цвете, пока рисунок не будет закончен. Как утверждает мастер, он страдает от проклятия, которое мучает большинство художников: он начинает ненавидеть свою работу вскоре после её окончания. Хотя в итоге, по его мнению, это и делает произведения уникальными. Тем не менее это приводит к тому, что иллюстратору, включая самого Коффрона, сложно выбрать любимую работу. –Мне трудно сказать, какое Поке-Чудище самое сложное или любимое. Каждая иллюстрация имеет свои собственные проблемы. При этом я должен сказать, что сотрудничество с другими художниками в создании этих уродств открыло мне разум как в области техники работы, так и в плане проектных решений. Я считаю, что это чувство взаимно. Я думаю, что мы все узнали друг от друга в какой-то степени в процессе работы. По признанию художника, хоть он и рисует ужасающих покемонов, сам он со вселенной этих монстров не знаком. Он никогда не смотрел аниме, не читал манги и не играл в Pokemon Go. При этом он также добавил, что рисует картины на разные темы, но их всех объединяет его любовь к уродству и ужасам.