Неожиданная победа Дональда Трампа над Хиллари Клинтон в гонке за кресло в Белом доме вызвала настоящий шок в социальных сетях.

По данным Google, пять процентов запросов поисковика в США составляет вопрос «Как выдвинуть импичмент президенту?». Этим интересуются жители штатов Калифорния, Орегон, Гавайи, Вашингтон и Колорадо.

Тем временем в Сети набирает популярность хэштег #CalExit по примеру Brexit. Используя его, люди призывают Калифорнию отделиться от США. Движение активно поддерживает сооснователь Hyperloop (проект вакуумного поезда, предложенного Илоном Маском. - Прим. Ред.) Шервин Пишевар, который утверждает, что «запустит легитимную кампанию для того, чтобы добиться независимости Калифорнии». Американский блогер и телеведущий Перес Хилтон, живущий в Калифорнии, в свою очередь тоже делится своими страданиями в социальных сетях: «Серьёзно! Как такое возможно? Мы должны отделиться от США».

Другой популярный хэштег – #Michelle2020. Люди, использующие его, призывают первую леди Мишель Обаму баллотироваться в президенты. Однако Валери Джаррет, советник Барака Обамы и ближайший друг президентской четы, утверждает, что «преимущественно мамочка» (так назвала себя Мишель Обама на Национальном съезде Демократической партии. - Прим. Ред.) не пойдёт в политику, по крайней мере пока срок пребывания Дональда Трампа в Белом доме не завершится.

Тренд №1. Импичмент президенту США

В Палате представителей:

• Юридический комитет Палаты представителей США, который осуществляет надзор за правосудием в федеральных судах, административных органах и правоохранительных органах федеральных субъектов, решает вопрос о целесообразности проведения импичмента, если президент обвиняется в незаконной деятельности.

• Решение санкционировать расследование отправляется в Палату представителей, а затем – Юридическому комитету.

• Простое большинство Юридического комитета определяет, существуют ли основания для импичмента. Комитет также излагает конкретные утверждения о ненадлежащем поведении по одной или нескольким статьям импичмента.

• Решение комитета сообщается Палате представителей.

• Палата проводит дебаты по каждой статье, решает простое большинство голосов.

• Если Палата представителей проголосует за импичмент, дело отправляется на рассмотрение в Сенат.

В Сенате:

• Сенат формулирует правила и процедуры для проведения судебного разбирательства.

• Начинается суд. Члены Палаты представителей выдвигают версии обвинения. Должностное лицо, по отношению к которому выдвигается импичмент, имеет право на защиту со своими адвокатами. Главный судья Верховного суда председательствует вместе со всеми 100 сенаторами, выступающими в качестве присяжных.

• Для того, чтобы президенту был выдвинут импичмент, за процедуру должны проголосовать 2/3 Сената.

Последствия:

• Сенат голосует за отстранение президента от должности.

• Простого большинства голосов сенаторов достаточно для того, чтобы запретить президенту в будущем занимать какую-либо должность.

Джим Кэмпбелл, политолог из Университета Буффало, США

«Пока за Трампом не замечено каких-либо проступков, за которые бы ему могли объявить импичмент. Однако я думаю, что если таковые обнаружатся, его непростые отношения с лидерами Республиканской партии могут сделать его уязвимым».

Тренд №2. Выход Калифорнии из состава США

Скотт Лукас, профессор политологии в Университете Бирмингема, Великобритания

«Я не думаю, что Калифорния отсоединится от США. Это скорее выражение глубокой озабоченности по поводу того, что Трамп станет президентом, а также своего рода противостояние ему, разговор на его же враждебном языке.

Но это касается не только Калифорнии. Это вопрос о том, как преодолеть разделённость Америки, в которой гнев и страх вышли на первое место.

Американцы могут принять участие в спектакле, вместо того, чтобы решать важные вопросы, позволить «Шоу Трампа» продолжаться и усугублять последствия для собственного благосостояния. Но также они могут быть выше этого и начать работать друг с другом на уровне широких масс.

Сейчас страна находится на опасном пути. Я надеюсь, что «свобода» и «демократия» могут снова стать высоким стандартом для людей, работающих вместе, а не просто пустыми словами, которые использует 45-й президент США».

Тренд № 3. Жена Обамы должна баллотироваться в президенты

Джим Кэмпбелл, политолог из Университета Буффало, США

«Это возможно, но я думаю, что она не будет этого делать. Я подозреваю, что кто-то вроде Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк, сын Марио Куомо) будет наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии в 2020 году.

Несомненно, появятся и другие в ближайшие годы. Сенатор Кори Букер из Нью-Джерси может стать ещё одним потенциальным кандидатом от демократов. Им может стать и Тим Кейн из Вирджинии, вице-президент и напарник Хиллари Клинтон.

Пока ещё слишком рано судить об этом. Что касается нынешней ситуации, после окончания протестов по поводу победы Трампа, будет небольшой период «доброй воли» президента Трампа, который сменится разногласиями с его же сторонниками, как только его законопроекты начнут рассматривать в Конгрессе и он отменит распоряжения Барака Обамы.

Большой вопрос нависает над расследованием ФБР по делу о коррупции в Фонде Клинтон. Я бы не стал делать вид, что знаю, чем это может закончиться».