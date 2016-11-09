Жители Америки опечалены. Это реакция на результаты выборов страны. Теперь многие американцы ищут в сети ответы на вопросы о своём будущем. В поисковике Google лидируют запросы об эмиграции.

Так люди восприняли новость о том, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп вырвался в лидеры гонки по предварительным итогам подсчета голосов, передаёт The Daily Telegraph.

Аналитики заявляют, что Google зафиксировал резкий рост запросов со словами "эмиграция" и "как эмигрировать в Канаду".

Кстати, сайт канадской миграционной службы уже недоступен для пользователей. Он не выдержал потока желающих прояснить для себя все нюансы этого вопроса.

Напомним, лидерство Трампа стало неожиданностью для многих.

Подробнее читайте здесь: Выборы президента США: Дональд Трамп побеждает

Справка