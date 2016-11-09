Жители Америки опечалены. Это реакция на результаты выборов страны. Теперь многие американцы ищут в сети ответы на вопросы о своём будущем. В поисковике Google лидируют запросы об эмиграции.
Так люди восприняли новость о том, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп вырвался в лидеры гонки по предварительным итогам подсчета голосов, передаёт The Daily Telegraph.
Аналитики заявляют, что Google зафиксировал резкий рост запросов со словами "эмиграция" и "как эмигрировать в Канаду".
Кстати, сайт канадской миграционной службы уже недоступен для пользователей. Он не выдержал потока желающих прояснить для себя все нюансы этого вопроса.
Напомним, лидерство Трампа стало неожиданностью для многих.
Подробнее читайте здесь: Выборы президента США: Дональд Трамп побеждает
Справка
- Выборы президента США 2016 проводятся по так называемой двухступенчатой системе. Сначала проходит всенародное голосование в 50 штатах по отдельности. Затем победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс.
- Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.
- Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года.
- Инаугурация нового президента пройдет 20 января.