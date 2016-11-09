Жители Америки опечалены. Это реакция на результаты выборов страны. Теперь многие американцы ищут в сети ответы на вопросы о своём будущем. В поисковике Google лидируют запросы об эмиграции.

Так люди восприняли новость о том, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп вырвался в лидеры гонки по предварительным итогам подсчета голосов, передаёт The Daily Telegraph.

Аналитики заявляют, что Google зафиксировал резкий рост запросов со словами "эмиграция" и "как эмигрировать в Канаду". 

Кстати, сайт канадской миграционной службы уже недоступен для пользователей. Он не выдержал потока желающих прояснить для себя все нюансы этого вопроса.

Напомним, лидерство Трампа стало неожиданностью для многих. 

Подробнее читайте здесь: Выборы президента США: Дональд Трамп побеждает

Справка

  • Выборы президента США 2016 проводятся по так называемой двухступенчатой системе. Сначала проходит всенародное голосование в 50 штатах по отдельности. Затем победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс. 
  • Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.
  • Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года. 
  • Инаугурация нового президента пройдет 20 января.