Американцы спели гимн России

Помимо исполнения гимна РФ участники акции также возложили цветы у диппредставительства, у многих из них были георгиевские ленточки. Учащиеся выразили надежду на то, что прославленный российский коллектив скоро будет восстановлен.

- Ансамбль имени Александрова являлся выражением высших моральных ценностей России, - говорится в соболезновании от имени руководства института.

Трогательное видео было выложено на канале учебного заведения на YouTube.

Сегодня у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке хор Шиллеровского института исполнил национальный гимн РФ. Таким образом американцы почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154.

Напомним, утром 25 декабря над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Минобороны России Ту-154.

На его борту находились артисты Ансамбля имени Александрова, а также журналисты и руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Они следовали в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих с новогодними праздниками.

Официальная причина авиакатастрофы пока не названа. Расследование трагедии продолжается.