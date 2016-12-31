Американцы спели гимн России

Сегодня у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке хор Шиллеровского института исполнил национальный гимн РФ. Таким образом американцы почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154.
Трогательное видео было выложено на канале учебного заведения на YouTube.
- Ансамбль имени Александрова являлся выражением высших моральных ценностей России, - говорится в соболезновании от имени руководства института.
Помимо исполнения гимна РФ участники акции также возложили цветы у диппредставительства, у многих из них были георгиевские ленточки. Учащиеся выразили надежду на то, что прославленный российский коллектив скоро будет восстановлен.