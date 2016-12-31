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31 декабря 2016

Американцы спели гимн России

  • Ольга Захарец
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Сегодня у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке хор Шиллеровского института исполнил национальный гимн РФ. Таким образом американцы почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154.

Трогательное видео было выложено на канале учебного заведения на YouTube.

- Ансамбль имени Александрова являлся выражением высших моральных ценностей России, - говорится в соболезновании от имени руководства института.

Помимо исполнения гимна РФ участники акции также возложили цветы у диппредставительства, у многих из них были георгиевские ленточки. Учащиеся выразили надежду на то, что прославленный российский коллектив скоро будет восстановлен.

Напомним, утром 25 декабря над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Минобороны России Ту-154.

На его борту находились артисты Ансамбля имени Александрова, а также журналисты и руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Они следовали в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих с новогодними праздниками.

Официальная причина авиакатастрофы пока не названа. Расследование трагедии продолжается.

 

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