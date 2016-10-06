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 Опубликовано : Сегодня 15:35

Американцы обсуждают, как постарел за 8 лет срока Барак Обама

  • Ася Гельман

После президентских ноябрьских выборов в США Обама покинет Белый дом

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Второй и последний президентский срок Барака Обамы истекает 26 января 2017 года.

В связи с приближающимся его уходом из Белого дома, NY Magazine опубликовал материал, кратко охвативший основные моменты его 8-летнего правления.

За это время он успел закрыть тюрьму в Гуантанамо, разобраться с вопросами по Ираку и Афганистану, заключить ядерное согашение с Ираном, возобновить отношения с Кубой..;

В статье также появились два снимка Дэна Уинтерса, запечатлевшего американского президента в начале его срока (2008) и сейчас (2016).

В связи с этим материалом американцы стали рассуждать в соцсетях, как же постарел Обама.

В то же время, супругу Обамы Мишель подозревают в обратном процессе: с годами она стала выглядеть только лучше.

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