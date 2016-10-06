Американцы обсуждают, как постарел за 8 лет срока Барак Обама

Второй и последний президентский срок Барака Обамы истекает 26 января 2017 года.

В связи с приближающимся его уходом из Белого дома, NY Magazine опубликовал материал, кратко охвативший основные моменты его 8-летнего правления.

За это время он успел закрыть тюрьму в Гуантанамо, разобраться с вопросами по Ираку и Афганистану, заключить ядерное согашение с Ираном, возобновить отношения с Кубой..;

В статье также появились два снимка Дэна Уинтерса, запечатлевшего американского президента в начале его срока (2008) и сейчас (2016).

В связи с этим материалом американцы стали рассуждать в соцсетях, как же постарел Обама.