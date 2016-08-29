Республику Алтай накрыли полчища шелкопрядов. Пользователи социальных сетей делятся фотографиями нашествия мотыльков, которые заполонили собой улицы населённых пунктов.
На снимках жителей села Усть-Кокса от 28 августа видно, что насекомых настолько много, что издали явление напоминает снегопад.
Мотыльки безопасны для человека, но приносят массу неудобств: облепляют машины, окна, оставляют пятна и источают сильную вонь, напоминающую запах тухлой рыбы.
Вероятнее всего, регион накрыли бабочки сибирского шелкопряда, распространенного в Сибири и на Дальнем Востоке.
Сибирский шелкопряд известен тем, что наносит сильный вред хвойным лесам. Это крупная бабочка из семейства коконопрядов, гусеницы которой питаются хвоей почти всех хвойных пород деревьев.