Телеведущая и экс-участница телепроекта "Дом-2" Алёна Водонаева уменьшила грудь. Девушка решилась лечь под нож и кардинально изменить свою внешность.

– Да, я это сделала! 25 ноября. То, на что не могла решиться очень долгое время... Телефон, как я и предполагала, обрывается. Трубку я не поднимаю, абонент сегодня вне зоны доступа ?￰ На все вопросы отвечу лично Урганту и моей лучшей подруге Ким Кардашьяш, – сегодня написала Водонаева на своей странице в Instagram (орфорграфия и пунктуация автора).

Корреспонденту Metro удалось дозвониться до звезды, однако комментировать своё самочувствие и новые формы Алёна отказалась.

– Я сейчас занята, звоните моему агенту, – сказала она в трубку.

PR-агент Водонаевой Евгений подтвердил информацию о том, что телезвезда сделала операцию. По его словам, девушка скоро порадует своих поклонников фотографиями, на которых продемонстрирует свою новую фигуру.

– Да, это правда. Алёна чувствует себя прекрасно и очень довольна результатом. Она не раз говорила, что хочет уменьшить грудь из-за проблем со спиной, и вот теперь это свершилось, и она может "вздохнуть полной грудью". Сейчас Алёна проходит курс реабилитации, когда он закончится, она порадует нас новыми фотографиями. Это случится очень скоро, – пояснил он корреспонденту Metro.

Напомним, что Алёна Водонаева является обладательницей шикарного бюста. Несмотря на это телезвезда не раз жаловалась на большую грудь и признавалась, что хочет её уменьшить.

Весной она опубликовала фотографию из кабинета врача в Нью-Йорке. Под снимком Водонаева написала, что приехала к врачу на консультацию по уменьшению груди. Подробней об этом читайте ЗДЕСЬ