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Алёна Апина разделась для нового клипа

  • Ольга Захарец

52-летняя певица анонсировала выход видео "Близость"

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Российская певица Алёна Апина записала новый клип на композицию "Близость". Видео получилось очень откровенным.

Дело в том, что в ролике, который 52-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram, она появляется в нижнем белье и с копной рыжих волос.

Поклонников удивил провокационный образ певицы, но понравился.

– Круто! нет слов. ждемс. Если Алена действительно в такой форме. Уважуха, – написал пользователь @liashenkosergey; (здесь и далее орфография и пунктуация автора)

– Почему бы и не раздеться с такой потрясающей фигурой. Классная Алёна ? – считает @_nikakaya.

Премьера полной версии клипа запланирована на вторую пятницу следующего года – 13 января. Пользователи уже успели пошутить на эту тему.

– премьера в пятницу 13))) будет пятница развратница))) – прокомментировал @loidik;

– @loidik это точно! Ой, что будет!!! Так хочется поскорее чтобы этот день настал.. – ответила ему @laskinaelena.

Впрочем, клип понравился не всем. Многие подписчики певицы обвинили её в плагиате, сравнив новое видео Апиной со старым клипом Милен Фармер.

– Сделали копию клипа Mylene Farmer ... Все это уже было ... Фантазии у режиссёра ноль. Очень жаль, – считает @dima_zloykote.

 

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