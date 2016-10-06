7 октября российский президент Владимир Путин будет праздновать день рождения – ему исполняется 64 года. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин отметит эту дату в Москве - с родными, близкими и друзьями. Между тем в Петербурге художники также приготовили президенту хорошие подарки.

Петербургский художник Алексей Сергиенко 7 октября открывает выставку картин «Эмоции мира», созданную ко дню рождения Путина. Коллекция показывает разнообразие эмоций, выражаемых главой государства. На основе фотохроники, публикуемой в СМИ, Cергиенко написал семь картин со следующими условными названиями: «Ненависть» (имеются в виду враги России – прим. Metro), «Гнев», «Радость», «Любовь» и др.

- Первый раз я нарисовал Путина после того, как он прослезился на Манежной площади, - рассказал Metro Алексей Сергиенко. – Потом был портрет Путина со щенком на фоне ромашек. Он стал самым известным и даже попал в администрацию президента. Я узнал об этом случайно: как-то Рамзан Кадыров на свой страничке в Фейсбуке выложил фотографию, на заднем фоне которой я увидел свою картину. Говорят, что в президентской администрации могут быть и другие мои работы.

Художник рассказал Metro, что всегда испытывал уважение к президенту. А за последние годы к этим чувствам добавилось еще и почтение.

- Я вижу, сколько человек работает, - говорит Алексей Сергиенко. – А еще меня очень вдохновляют люди, которые постоянно занимаются собой: президент начал учить английский, играть на рояле уже не в молодом возрасте… Многие люди после 25 лет перестают заниматься собой и что-то делать для своего развития… Президент, к счастью, исключение из правил.

Выставка «Эмоции мира» станет уже пятым подарком президенту от Алексея Сергиенко. Таким образом художник поздравляет Путина с 2012 года, когда представил первую коллекцию картин «Президент. Добрейшей души человек». В 2013 году подарком стал музыкальный клип «Мужик, держись». В 2014 году – коллекция одежды «Родина», а в 2015 году – коллекция мебели «Родина», в которых были использованы картины Алексея Сергиенко в качестве принтов на одежду и мебель.