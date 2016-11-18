Алексей Кунченко и Мурад Абдулаев сразятся за титул чемпиона М-1 в полусреднем весе

Сегодня, 18 ноября 2016 года, состоится главный бой международного турнира M-1 Challenge 72. На ринге встретятся экс-чемпион ММA Мурад Абдулаев (Fighting Eagle) и действующий чемпион в полусреднем весе Алексей Кунченко (клуб "Боец" и команда "Новый поток").

Бой Алексея Кунченко и Мурада Абдулаева состоится в Москве на арене "Крокус-Экспо". Предполагается, что наблюдать за поединком с трибун будут около трёх тысяч болельщиков. Но также будет вестись тв-трансляция.