Алексей Кунченко и Мурад Абдулаев сразятся за титул чемпиона М-1 в полусреднем весе

Сегодня, 18 ноября 2016 года, состоится главный бой международного турнира M-1 Challenge 72. На ринге встретятся экс-чемпион ММA Мурад Абдулаев (Fighting Eagle) и действующий чемпион в полусреднем весе Алексей Кунченко (клуб "Боец" и команда "Новый поток").
Бой Алексея Кунченко и Мурада Абдулаева состоится в Москве на арене "Крокус-Экспо". Предполагается, что наблюдать за поединком с трибун будут около трёх тысяч болельщиков. Но также будет вестись тв-трансляция.
Во сколько и по какому каналу смотреть трансляцию Кунченко – Абдулаев (М-1)
Прямую трансляцию боя Алексей Кунченко – Мурд Абдулаев покажет федеральный спортивный канал "Матч ТВ". Время начала трансляции: 21:30 по московскому времени.
Накануне в Москве состоялась официальная церемония взвешивания бойцов, оба спортсмена показали одинаковый вес — 76,3 кг.
Главная интрига поединка будет заключаться в том, что Абдулаев попытается вернуть свой пояс, а его соперник, наоборот, его удержать.
Помимо боя Кунченко – Абдулаева 18 ноября на арене также прйдут ещё 10 поединков среди спортсмено- профессионалов по правилам MMA. Помимо Кунченко и Абдулаева в турнире также примут участие Алексей Махно и Артём Дамковский, Артём Фролов и Дамир Исмагулов, Луиджи и Фиораванти, Курбанали Абдусаламов и Моктар Бенкаси.