Глава Центра стратегических разработок, советник президента РФ Алексей Кудрин сыграл на ударных 30 ноября на сцене международного фестиваля "Джаз у старой крепости".

Алексей Кудрин неожиданно для зрителей появился на сцене в заключительной части концерта. Удивление гостей еще больше возросло, когда бывший министр финансов России сел за ударную установку.

Алексей Кудрин сыграл вместе со знаменитым саксофонистом, народным артистом РФ Игорем Бутманом.

Многие гости фестиваля назвали игру Кудрина на ударных самым ярким и запоминающимся моментом вечера. Некоторые зрители сняли, как Алексей Кудрин играет на ударных, на видео.

Предлагаем вам оценить мастерство бывшего министра финансов.