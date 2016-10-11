Александр Жуков, избранный первым вице-спикером Государственной думы, принял решение покинуть свой пост в Олимпийском комитете России, чтобы сосредоточиться на парламентской деятельности. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта в Коврове, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что с пониманием относится к решению Александра Жукова.

— Это, безусловно, правильно, мы поддержим. Александр Дмитриевич очень много сделал для спорта и, я надеюсь, еще много сделает. Решать этот вопрос нам обязательно нужно в контакте с МОК, чтобы не утратить место России в Международном олимпийском комитете, - сказал президент.

В ряде СМИ уже появилась информация о том, что на должность главы Олимпийского комитета рассматривается кандидатура Елены Исинбаевой. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник в руководстве организации. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.