Вы являетесь консультантом бренда SWANK. В чём заключалась ваша работа и что нравится в осенней коллекции бренда?

Уют и цвет. Я консультировал по тканям, выбору цветового решения, крою и линии силуэта. Эта коллекция подойдёт работающей женщине в возрасте от 30 до 50 лет. Она живёт в Петербурге, любит свой город и хочет быть элегантно одетой, невзирая на погодные условия и жизненную ситуацию. Это история не про соблазн и не про то, что нужно поразить всех. Она подойдёт тем, кто хочет придать себе уверенности и утончённости.

В Москве стартовала Неделя моды. Современная русская мода – она вообще есть?

Судя по количеству отечественных дизайнеров, она, безусловно, существует. И среди модельеров немало талантливых. Но количество одежды, которое создают российские кутюрье, ничтожно мало, а цены у большинства весьма высоки, чтобы отечественный потребитель мог позволить себе одеваться в эти изделия. На Западе самый популярный российский дизайнер сейчас – Гоша Рубчинский. А в России это Ульяна Сергеенко, Алёна Ахмадуллина, Вика Газинская, Кирилл Гасилин. Это не значит, что они самые лучшие, просто они пользуются наибольшим спросом. Это не вопрос нового поколения. Вячеслав Зайцев до сих пор делает коллекции, просто в его одежде мало кто ходит. Тут дело в цене и недоверии россиян к отечественному продукту, которое господствует во всём.

Может ли ситуация измениться в лучшую сторону?

Вряд ли. У нас лёгкая промышленность хромает на обе ноги. Велико производство технических материалов, но не тканей для моды. Выпускается много медицинской марли, больничной байки, парашютного шёлка и т.д. А модные ткани практически 100% закупаются в Италии. Российской альтернативы нет. Шерсть и шёлк – забудьте. Может быть, что-то из х/б найдётся. Но это не спасает в стране, где большую часть времени холодно.

В магазинах одежды продавцы заманивают покупателей словами: «Это французский дизайн» или «Это итальянское лекало», подра­зумевая под этим определённый знак качества. Когда станет заманчив российский дизайн?

Никогда. Это может случиться, только когда мы будем говорить: «Я покупаю только российскую мебель». А вы знаете хоть одного такого человека? Или того, кто покупает только отечественную посуду, обувь? Понимаете, Франция и Италия – это символы вкуса и качества во всём мире. Наша страна – силы, упорства и желания победить. У нас есть нефть, а у них хороший вкус.

Чувство стиля вообще присуще российским женщинам?

Скорее нет. Это как обладать врождённым слухом – переходит из поколения в поколение. Для того чтобы девушка одевалась со вкусом, чувство стиля должно быть сначала у её мамы и бабушки.

Вы не раз говорили, что у петербурженок есть особый шарм. Это так?

Правильно. Гармония архитектуры, божественные формы классицизма и ампира, пропорциональные строения города невольно заставляют людей подражать ему. Если в московской архитектуре доминирует какофония, как и в одежде москвичек, то в Петербурге стиль улиц диктует гармонию. Это проявляется в спокойных цветах, тканях и отсутствии желания «убить всех конкуренток», которое очень присуще Москве.

Сейчас многие отказываются от натурального меха. Он считается моветоном.

Это правда. Появилось много вегетарианцев, противников охоты, звероферм. Да и в условиях экономического кризиса о деньгах думают больше, чем раньше. И переходят на синтетический мех. Пусть он греет не так, как натуральный, но это вопрос такта. Я вообще против «пира во время чумы». Если всем плохо, то и нечего показывать, что ты богаче других.

Александр Васильев регулярно проводит выставки, пишет книги, преподаёт.

• 55 тысяч экспонатов насчитывает частная коллекция Александра Васильева, которую он собирал более 40 лет. Это платья знаменитых советских киноактрис, предметы одежды и быта разных эпох.

• Иконы стиля. Маэстро выделяет Любовь Орлову, Людмилу Гурченко, Ренату Литвинову, Эвелину Хромченко, Надежду Бабкину.

• Факт. Васильев знает семь иностранных языков и читает лекции о моде на трёх из них: на английском, французском и испанском.