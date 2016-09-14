13 сентября Александру Розенбауму исполнилось 65 лет. По этому случаю Александр Яковлевич решил выступить на сцене любимого БКЗ «Октябрьский», чтобы отметить этот праздник с публикой.

Зал встретил своего любимца овациями, причем, корреспондент Metro среди гостей заметил не только людей старшего возраста, но и совсем юных зрителей, которые подпевали «А может, не было войны» и «Вальс-бостон». Зрители также отметили прекрасную физическую форму Розенбаума, которую он подчеркнул модным приталенным костюмом.

Гостями вечера Розенбаума в БКЗ были также певица Елена Ваенга, художник Андрей Белле, а также первые лица города – губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Поздравительные телеграммы прислали Розенбауму президент России Владимир Путин, глава правительства Дмитрий Медведев и председатель СовФеда Валентина Матвиенко.

- Я очень тронут этими теплыми поздравлениями, - признался со сцены Розенбаум. - С Валентиной Ивановной мы дружим уже довольно давно – она училась в химфарме, а я в Первом медицинском.

Главным подарком для Розенбаума в этот вечер стала высшая награда Петербурга - почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом», который ему преподнес Георгий Полтавченко.

- В моей жизни было множество наград, орденов, медалей, но это самая лучшая, - сказал Розенбаум.

Коллектив БКЗ «Октябрьский» также не остался в стороне – на сцену вышла директор-художественный руководитель зала Эмма Лавринович, которая поздравила своего друга, пожелала ему здоровья и счастья. Вместе с коллегами она показал видеоролик с редкими архивными фотографиями Александра Яковлевича, которые продемонстрировали на большом экране.