Александр Кокорин, нападающий "Зенита", стал продавцом пышек на Большой Конюшенной. Но он не сменил профессию. Футболист лишь поучаствовал в в благотворительности.

Для лечения семилетнего мальчика Матвея Орлова с тяжелой патологией крови - апластической анемией - требуется 1 792 000 рублей. Сбор начался 22 ноября, закончится ровно через месяц. За оставшиеся 17 дней необходимо собрать еще чуть более 85 тысяч рублей.

Кокорин, как и его коллеги по "Зениту" присоединился к акции "Давай-Давай" - совместному проекту "Зенита" и Русфонда. Суть его заключается в том, что члены любимой петербургской команды, тренер или известный болельщик соглашается сделать что-то очень нестандартное при одном условии: необходимо собрать определенную сумму, которая требуется для оплаты лечения тяжелобольного ребенка — подопечного Русфонда в Санкт-Петербурге.

Так, в сентябре прошлого года Халк станцевал на Невском проспекте. А Данни в ноябре того же года стал парикмахером в одном из барбершопов.

В сентябре 2016 года Маурисио был таксистом - хоть и неопытным, не знавшим улиц, но очень обаятельным водителем, которым пассажиры остались довольны. Его новая деятельность была направлена на то, чтобы привлечь внимание на сбор средств для 16-летней девушки - на ее лечение необходимо было собрать 3 млн 200 тысяч рублей.

Кокорин проработал час за продажей пышек. А затем подвел итоги "рабочего дня".

- Кто станет следующим? Можно им будет Шатов? Пускай станет трудовиком! — бросил следующий вызов нападающий.