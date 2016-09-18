В третьем выпуске пятого "Голоса" принял участие в слепом прослушивании Александр Гордон с песней "In The Death Car" – саундтреком Игги Попа к фильму "Аризонская мечта" Эмира Кустурицы.

Дима Билан, слушая исполнение, предположил, что конкурсант "издевается". Полина Гагарина, покачивая в такт головой и подпевая, одобрила выступление. "Хорошо", – сказала она, улыбаясь.

Но никто из членов жюри так и не повернулся. В последнюю секунду Дима Билан занёс руку над кнопкой, но так и не нажал.

Повернувшись и увидев телеведущего, члены жюри начали смеяться. "Мы так и знали", – призналась Гагарина. А Билан только и мог, что кричать: "Да ладно! Ах, ты ж жёваный крот, как же так!" Леонид Агутин честно сказал, что не понял, в чём юмор: "Я просто пережил это".

– Я думал, что буду выбирать из тех, кто повернётся, – отреагировал Гордон. – Я с жадностью согласился на эту авантюру, поскольку по возрасту и по положению я уже давно там, с вашей стороны (ему 52 года – прим. ред.). Я с детства мечтал петь в ресторанах.

Единственный комплимент, который услышал Гордон от ведущих: "У вас сумасшедший тембр".

Напоследок Гордон рассказал со сцены забавную историю:

– Как-то на одной программе я исполнил песню Александры Пахмутовой, которая сказала, что это лучшее исполнение этой композиции. А один музыкальный критик сказал: "Такое ощущение, что запел холодильник".

Мы связались с Гордоном и выяснили, что он не рассчитывал попасть в проект:

– Специально выбирали речитатив, поэтому повернуться они не могли.

По словам телеведущего, "Аризонская мечта" не входит в список его любимых фильмов:

– Эту песню попросил меня спеть Юрий Аксюта (главный продюсер музыкальных и развлекательных программ на Первом канале – прим. ред.).

Гордон уверен, что если бы спел в голос, то его бы взяли.

– Куда бы они делись, конечно, повернулись бы, – смеётся телеведущий. – Но если бы меня всё-таки взяли, я всё равно пошёл бы только к Александру Градскому.

Напомним, что в пятом сезоне Александр Градский впервые не участвует.

Гордон любит петь, но в последнее время ему редко это удаётся. Как ведущий признался Metro, вскоре он планирует записать музыкальный альбом. Подробнее о пластинке ведущий говорить не стал.