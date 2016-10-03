Алек Болдуин стал кандидатом в президенты США

Голливудский актёр Алек Болдуин на несколько минут стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии – он спародировал миллиардера Дональда Трампа.

Герой Болдуина принял участие в теледебатах в комедийном шоу Saturday Night Live на канале NBC. Его оппонента – Хиллари Клинтон – сыграла американская актриса Кейт Маккиннон.

На видео, пародируя мимику миллиардера, Болдуин заявляет, что Трамп является самым спокойным и рассудительным человеком, также персонаж актёра не стесняется в высказываниях в адрес Клинтон.

У Хиллари Клинтон ужасный характер: она постоянно кричит и всё время врёт! У неё сумасшедшая причёска и оранжевое лицо, кроме кругов под глазами, — говорит фейковый Трамп.

Стоит ли говорить, но видео, опубликованное на YouTube, сразу же стало очень популярным – за сутки его посмотрели более 7 миллионов пользователей.