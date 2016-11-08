Реальный срок. 50-летнюю жительницу Подмосковья Людмилу Фадееву приговорили к 3,5 годам исправительной колонии общего режима за то, что она обрезала трос промышленному альпинисту Максиму Меркушеву. Такое решение принял суд подмосковного города Видное.

"Суд установил, что 31 января 2016 года Фадеева совершила покушение на убийство промышленного альпиниста, производившего работы по благоустройству фасада многоквартирного дома в посёлке Новодрожжино Ленинского района Московской области, в котором она проживала", – говорится в заявлении на сайте областной прокуратуры.

Женщина в Подмосковье обрезала верёвку альпинисту из-за мультиков

– Я ничего не знаю о решении суда – был в деревне, болел, – рассказал Metro Максим. – Мне звонили, спрашивали, можно ли провести без меня заседание. Я сказал судье, что у меня претензий нет. Женщина просто совершила необдуманный поступок, подвергнув меня риску.

При этом Максим посчитал, что приговор, который вынесли Людмиле Фадеевой, чрезмерен.

– Думал, ей дадут условный срок – это был бы оптимальный вариант, – подчеркнул альпинист, который и раньше говорил, что не хочет, чтобы женщину сильно наказывали.

Ранее Максим рассказывал Metro, что Людмила Фадеева обрезала ему трос кухонным ножом, когда тот находился на уровне четвёртого этажа. Сделала она это после того, как в доме перестал работать телевизор – во время работ, проводимых альпинистом, её внучка смотрела мультики.

Максима спас страховочный трос, за который он успел схватиться.

– Полетел вниз и на уровне первого этажа остановился, – рассказывал парень. – Было страшно, я был в шоке! Потом Людмила говорила мне, что не знала, чем всё обернётся. Думала, верёвка будет рывками обрезаться.