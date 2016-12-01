Актриса Вера Брежнева написала обращение к поклонникам по поводу ВИЧ

В честь Всемирного дня борьбы со СПИДом актриса и певица Вера Брежнева написала обращение к своим фанатам в своём Instagram. Женщина призвала людей обратить внимание на проблему распространения опасного заболевания и выступила против дискриминации людей, у которых врачи диагностировали страшную болезнь. По её словам, россиянам стоит позаботиться о своём здоровье и самим узнать свой ВИЧ-статус.

(орфография и пунктуация сохранены)

–Вы когда-нибудь задумывались, как живётся людям с ВИЧ? С чем они сталкиваются ежедневно? Ежедневная терапия - лекарства, чтобы жить. Ежедневно бояться, чтобы не узнали об их диагнозе. Ежедневно выживать. Ежедневно бороться. С вирусом и, к сожалению, с людьми, которые ничего не знают о ВИЧ. Каково болеть, при этом ещё чувствовать себя изгоем. Каково бояться говорить о своей болезни, хотя это хроническое заболевание, как многие другие. Каково так жить? Пусть каждый хотя бы сегодня, 1го декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом, задумается об этом. И его сердце станет мягче, добрее, понятливее. Сегодня мы уже знаем, как уберечься от ВИЧ, знаем, что есть терапия, есть возможность жить и не бояться!!! Сегодня я ЗА! #профилактикуВИЧ! Я ЗА то, чтобы все знали свой ВИЧ-статус, чтобы все, у кого он оказался положительным, сразу получали качественное лечение!Я ЗА! Чтобы люди, живущие с ВИЧ, не сталкивались с дискриминацией! Вместе мы сможем #Стопвичспид! #пройдиТЕСТнаВИЧ #победимСПИДвместе. Если вы со мной солидарны - поддержите репостом, – написала она.