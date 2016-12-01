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Актриса Вера Брежнева написала обращение к поклонникам по поводу ВИЧ

  • Данила Белов

Во Всемирный день борьбы она призвала в Instagram обратить внимание на опасное заболевание

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В честь Всемирного дня борьбы со СПИДом актриса и певица Вера Брежнева написала обращение к своим фанатам в своём Instagram. Женщина призвала людей обратить внимание на проблему распространения опасного заболевания и выступила против дискриминации людей, у которых врачи диагностировали страшную болезнь. По её словам, россиянам стоит позаботиться о своём здоровье и самим узнать свой ВИЧ-статус.

(орфография и пунктуация сохранены)

–Вы когда-нибудь задумывались, как живётся людям с ВИЧ? С чем они сталкиваются ежедневно? Ежедневная терапия - лекарства, чтобы жить. Ежедневно бояться, чтобы не узнали об их диагнозе. Ежедневно выживать. Ежедневно бороться. С вирусом и, к сожалению, с людьми, которые ничего не знают о ВИЧ. Каково болеть, при этом ещё чувствовать себя изгоем. Каково бояться говорить о своей болезни, хотя это хроническое заболевание, как многие другие. Каково так жить? Пусть каждый хотя бы сегодня, 1го декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом, задумается об этом. И его сердце станет мягче, добрее, понятливее. Сегодня мы уже знаем, как уберечься от ВИЧ, знаем, что есть терапия, есть возможность жить и не бояться!!! Сегодня я ЗА! #профилактикуВИЧ! Я ЗА то, чтобы все знали свой ВИЧ-статус, чтобы все, у кого он оказался положительным, сразу получали качественное лечение!Я ЗА! Чтобы люди, живущие с ВИЧ, не сталкивались с дискриминацией! Вместе мы сможем #Стопвичспид! #пройдиТЕСТнаВИЧ #победимСПИДвместе. Если вы со мной солидарны - поддержите репостом, – написала она.

 

Вы когда нибудь задумывались, как живётся людям с ВИЧ? С чем они сталкиваются ежедневно? Ежедневная терапия - лекарства, чтобы жить. Ежедневно бояться, чтобы не узнали об их диагнозе. Ежедневно выживать. Ежедневно бороться. С вирусом и, к сожалению, с людьми, которые ничего не знают о ВИЧ. Каково болеть, при этом ещё чувствовать себя изгоем. Каково бояться говорить о своей болезни, хотя это хроническое заболевание, как многие другие. Каково так жить? Пусть каждый хотябы сегодня , 1го декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом, задумается об этом. И его сердце станет мягче, добрее, понятливее. Сегодня мы уже знаем, как уберечься от ВИЧ, знаем, что есть терапия, есть возможность жить и не бояться!!! Сегодня я ЗА! #профилактикуВИЧ! Я ЗА то, чтобы все знали свой ВИЧ-статус, чтобы все, у кого он оказался положительным, сразу получали качественное лечение!Я ЗА! Чтобы люди, живущие с ВИЧ, не сталкивались с дискриминацией! Вместе мы сможем #Стопвичспид! #пройдиТЕСТнаВИЧ #победимСПИДвместе 💪🏻 Если вы со мной солидарны - поддержите репостом. ❤️

Фото опубликовано Vera Brezhneva (@ververa)

Добавим, что Вера Брежнева является давней сторонницей движения борьбы с ВИЧ. Певица периодически устраивает различные акции и концерты, посвящённые проблеме распространения опасного заболевания. 

 

Бывает так... Люди собираются в одном месте и лишают кого-то жизни, прекращают жизни, калечат их. Но бывает и наоборот. Люди собираются вместе , чтобы спасти кому-то жизнь, сохранить здоровье. Вчера был именно такой вечер. Всемирная организация @unaidsglobal совместно с @cartier и @designmiami провели в @artbasel мероприятие #UNAIDS gala, результатом которого будут спасённые жизни, люди, поколение. Спасибо всем, кто был сегодня. Всем, кто поддерживает нас. Спасибо всем, кто каждый день делает большие и маленькие дела в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Для меня честь быть послом доброй воли в регионе Восточная Европа / Центральная Азия. Честь быть в мировой команде, которая борется с эпидемией. Честь и ответственность. Спасибо за доверие @unaidsglobal , #michelsidibe , @saldanhavp . Я верю, только если мы будем действовать - мы победим!! Спасибо всем моим друзьям здесь, кто поддерживает меня в этой сложной работе. Спасибо всем, кто небезразличен, всем, кто сдал тест на ВИЧ, кто знает свой статус, кто заботится о своём здоровье, всем кто интересуется проблемой и знает, как защитить себя и близких. Вместе мы сможем побороть эпидемию, этим самым сделать свой вклад в наше будущее, в будущее наших детей . Ps: С бесконечной благодарностью и любовью ❤️ #касаетсядажетехкогонекасается #вместемысила #расскажидругу #сделаемэто #надеремспидузад #сдайтестнавич #проверьсебя #поверьвсебя #посолдобройволи #ambassador #together #power #unaids #artbasel #basel #cartier #designmiami #gala #art #peace #love #heart #lovewillsavetheworld

Фото опубликовано Vera Brezhneva (@ververa)

Напомним, что ранее ВИЧ назвали самой смертоносной инфекцией в России. Данное заявление прозвучало от руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского во время его пресс-конференции. Он заявил, что сейчас в стране болезнь активно распространяется, а средств на борьбу с ВИЧ не хватает. По словам эксперта, на 30 сентября этого года в стране зафиксировано более миллиона зараженных только по официальным данным. 

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