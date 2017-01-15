В минувшую субботу, 14 января, уличным спектаклем гастролировавшего в Петебурге московского "Театр.doc" заинтересовались не только зрители, но и стражи правопорядка.

Актрису Людмилу Корниенко задержали и отвезли в отделение полиции. И всё потому, что некоторым прохожим вдруг показалось: забравшаяся на балкон Гостиного Двора женщина хочет покончить с собой.

Спектакль "Неявные воздействия" носит экспериментальный характер. Действие происходит на улице: актёры и зрители передвигаются по случайному маршруту и останавливаются в точках, которые заранее не определены.

– Я стояла на краю балкона Гостиного Двора, выходящего на угол Невского проспекта и Думской улицы, – рассказала Metro Людмила Корниенко. – Только закончила читать строки из стихотворения французского поэта Тристана Тцара, как ко мне подошли полицейские. Ничего, свидетельствующего о возможном суициде, в его строчках не было. Это был просто эмоциональный выплеск. Звучали слова: "Я не хочу тебя покидать!"

Впрочем, полицейские тут же осознали ошибку: актриса предъявила удостоверение. Но все же её решили препроводить в отдел полиции для воспитательной беседы. Оставшиеся четыре актёра продолжили спектакль.

– В отделе мне объяснили, что проявили заботу о моей безопасности: я ведь, мол, могла сорваться с балкона, – говорит Людмила. – После этого отвезли обратно к Гостиному Двору. Особых претензий к полицейским у меня нет. Мы, актёры, готовы к любому повороту событий. Но в полицию попали впервые.