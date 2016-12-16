Фильм «Кредо убийцы» снят по мотивам серии игр Assassin’s Creed, в сюжете которой лежит многовековая война между тамплиерами и ассасинами. Тамплиеры хотят создать идеальный мир, в котором будут преобладать порядок и контроль, ассасины же борются за свободу и демократию. Героиня Марион Котийяр работает в организации, которая проводит исследования и ищет артефакты, позволяющие тамплиерам обрести невиданную мощь.

Чем вас привлекла эта картина?

Мы уже встречались с Джастином Курзелем и Майклом Фассбендером на съёмочной площадке фильма «Макбет». И это был удивительный опыт для меня. Идея вновь поработать в одной команде показалась мне весьма заманчивой. Когда Джастин дал мне сценарий, я увидела перед собой замечательную историю. Тогда-то я и поняла, что хочу стать частью этого проекта.

Фильм основан на популярной компьютерной игре. Многие наши соотечественники считают, что игры не для женщин.

Возможно, они правы. Компьютерные игры – это совсем не про меня.

Тем не менее подобные ленты смотрят как мужчины, так и женщины. Вспомнить хотя бы «Варкрафт», который полюбился зрителям из разных стран. Как вы думаете, в чём секрет их успеха?

Я не геймер, поэтому не могу ответить точно. Да и «Кредо убийцы» для меня – это не просто фильм по игре, а целая вселенная, основанная на исторических событиях.

Вы играете женщину-учёного. Есть ли у вас что-то общее с вашей героиней?

Может, вы удивитесь, но я ни разу не пыталась искать сходства со своими персонажами. Мне куда интереснее создавать хорошие истории с многогранными героями. И София как раз одна из них. Это очень сложная, загадочная личность. Когда я впервые прочла сценарий, мне захотелось узнать о ней как можно больше, погрузиться в её жизнь и раскрыть те грани, о которых не знал никто из нас. Признаюсь, что иногда я за неё реально переживала. Я изначально представляла, что работать с Джастином Курзелем над этим образом будет очень увлекательно – он умеет «оживлять» персонажей, помогает каждому актёру пережить эмоции своего героя. В итоге я влюбилась в Софию и решила, что просто обязана её сыграть.

София отправляет героя Майкла Фассбендера в прошлое, где тот переживает приключения своего предка. А какой суперсилой обладает Марион Котийяр?

Хм, дайте-ка подумать... (Смеётся.) А у меня нет никаких сверхспособностей. Мне они и ни к чему, потому что вся моя сила в жизни. В моём сердце живут любовь и постоянные вопросы к самой себе и миру, что меня окружает. Мне необязательно иметь в своём арсенале сверхспособности, чтобы просто радоваться жизни. Да и моя София далеко не супергерой. Она всего лишь умеет управлять удивительной машиной под названием «Анимус», которая даёт доступ к генетической памяти человека.

А вы бы хотели заглянуть в будущее или в прошлое?

Честно говоря, нет! Мы все слишком сосредоточены на прошлом и будущем, и именно это мешает нам жить в настоящем. Мне кажется, что единственный способ наслаждаться жизнью – быть здесь и сейчас, идти в ногу со временем. Я каждый день стараюсь преодолевать себя, постоянно расти и не оглядываться назад, не задумываться о том, что же ждёт меня там, впереди. Я точно знаю, что прошлого больше не существует, а будущего пока попросту нет.

Марион, вы путешествуете по всему миру. Есть ли у вас любимый город или дорогое сердцу место?

Я, безусловно, очень люблю свою родную Францию. Кроме того, у меня есть отличная возможность проводить много времени в США. Это замечательная страна, которую мне хочется изучать. Мне безумно понравилось в Перу, да и вообще, куда бы я ни поехала, везде нахожу удивительные места. В один прекрасный день доберусь и до России, ведь я ещё ни разу у вас не была.