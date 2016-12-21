Актриса Эмма Стоун рассказала Metro о выборах президента США и работе в мюзикле "Ла-Ла Ленд"

«Ла-Ла Ленд» стал лидером по числу номинаций на «Золотой глобус» – их семь: лучший фильм, режиссёр, сценарий, актёр, лучшая актриса, музыка и песня. В прокат романтический мюзикл выйдет 12 января, хотя для тех, кому не терпится, в новогоднюю ночь устраивают праздничный показ

Мы поговорили с Эммой про новый фильм по телефону спустя неделю после выборов в США. Так что первый вопрос был про Трампа.

Как вам результаты выборов?

Нам ещё многое предстоит пережить. Что, чёрт возьми, происходит? ( Смеётся .) Нам нужно объединиться и всё изменить. Но для начала придётся опуститься на самое дно.

Перейдём к мюзиклам. Моим любимым персонажем был Рам Там Тайгер из мюзикла «Кошки». А у вас?

Ну, я побывала на многих постановках. И мой самый любимый мюзикл – «Титаник», его мало кто знает. Его представляли на Бродвее меньше года (в 1997-м. – Прим. ред. ). Единственный человек из моих знакомых, который так же одержим им, – это Джесси Айзенберг (актёр). Мы всё время напеваем друг другу песни из этого мюзикла. Я участвовала в его постановке в молодёжном театре и играла стюардессу Робинзон, одну из выживших в крушении. Также я играла одну из сводных сестёр в «Золушке» – тоже моя любимая роль – с дикой причёской и макияжем. Там я много кричала. Но мне пока ещё не удалось получить роль мечты. Да, Салли Боулз из «Кабаре» тоже была ролью мечты, но я имею в виду самую-самую заветную мечту. Это – Люси из мюзикла «Ты хороший человек, Чарли Браун». ( Смеётся. )

Вы начали сниматься в «Ла-Ла Ленде» практически сразу после бродвейского мюзикла «Кабаре», где сыграли Салли Боулз. Это облегчило вам задачу или усложнило?

И то и другое. Когда режиссёр Дэмьен Шазелл впервые рассказал мне о «Ла-Ла Ленде», я работала над «Кабаре» и при этом очень сильно болела. Он пришёл посмотреть на меня, а я в это время принимала кучу лекарств от простуды. Мне было так плохо, что я не совсем понимала, что происходит, но всё же была на сцене. Я говорила: «Вы понимаете, что я умру на сцене? Я так больна, и у меня нет голоса. Как мы вообще можем говорить о мюзикле?» Несмотря на болезнь, участие в этом мюзикле было лучшим опытом для меня, как для актрисы. Но если бы вдруг мне предложили сделать это снова, то это было бы очень тяжело.

Каково это – сильно болеть и одновременно петь и танцевать?

Алан Камминг (партнёр Эммы по «Кабаре») веган и истинный экстраверт. Он мог не спать сутками. Ежедневно в 6 утра он начинал сниматься в «Хорошей жене», затем участвовал в вечернем шоу, а после всего этого ещё и мог устроить вечеринку в своей раздевалке. Я едва выдерживала такой ритм. Алан всё время мне говорил (копирует его голос. – Прим. ред. ): «Дорогая, я беспокоюсь за тебя. Тебе нужно стать вегетарианкой». А я спрашивала: «Прямо сейчас?» Я всё время болела. Но этот опыт научил меня относиться проще к себе как к актрисе. Я очень самокритична. У вас особо нет выбора, когда вы болеете, но шоу должно продолжаться. Поэтому да, это был своего рода жизненный урок для меня.

Во время съёмок «Ла-Ла Ленда» было что-то сложное?

Репетиция в дуэте (Эмма Стоун и Райан Гослинг поют у Обсерватории Гриффита. – Прим. ред .) была забавной, но и заняла кучу времени.

Сколько дублей пришлось сделать?

В общей сложности – десять. Мы снимали его два дня.

Был ли какой-то совершенный кадр, который потом пришлось переснимать?

Да, был один, а затем я села на скамейку и грохнулась. Потом просто поднялась и сказала: «Чёрт возьми! Нам снова придётся снимать этот кадр?»

Думаю, после мюзикла «Кабаре» вам многое нипочём.

Да, точно. Я выступала простуженной, теперь я точно справлюсь с чем угодно.